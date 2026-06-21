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"Идите нафиг". Генич обратился к тем, кто критиковал его работу на матче чемпионата мира

Комментатор Константин Генич пересмотрел своё отношение к работе на матче чемпионата мира между сборными Нидерландов и Швеции.
Фото: соцсети Генича
Сразу после встречи Генич признавал, что допустил ошибки во время репортажа. Тогда комментатор опубликовал в своём телеграм-канале мем, в котором его высмеивали за запоздалую реакцию на опасные моменты, и согласился с критикой в свой адрес.

Однако спустя сутки комментатор пересмотрел запись игры и пришёл к противоположному выводу. Генич заявил, что остался доволен своей работой и не видит причин для претензий.

- Что хочу сказать: идите нафиг все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю "рефлексией", беру свои слова обратно. Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев - не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. Ни одной, - написал Генич.

Напомним, вчерашняя встреча завершилась победой Нидерландов со счётом 5:1.

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