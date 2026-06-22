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Месси не забил пенальти в матче с Австрией

Лионель Месси не сумел открыть счёт в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Австрии.
Фото: ФИФА
На девятой минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота австрийцев после нарушения правил на Лаутаро Мартинесе. Однако капитан аргентинской команды не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

По ходу первого тайма счёт остаётся неоткрытым - 0:0.

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