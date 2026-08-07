Как пишет журналист Маттео Моретто, обладатель "Золотого мяча" достиг договоренности с "Барселоной" по условиям личного контракта. Сообщается, что испанский хавбек больше не рассчитывает на предметный интерес со стороны мадридского "Реала" и сделал выбор в пользу каталонского клуба.
При этом "Барселона" заверила футболиста, что готова начать переговоры с "Манчестер Сити" и приложит все усилия для оформления сделки.
Родри определился, в каком клубе Ла Лиги продолжит карьеру - источник
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.
Фото: Getty Images