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Родри определился, в каком клубе Ла Лиги продолжит карьеру - источник

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.
Фото: Getty Images
Как пишет журналист Маттео Моретто, обладатель "Золотого мяча" достиг договоренности с "Барселоной" по условиям личного контракта. Сообщается, что испанский хавбек больше не рассчитывает на предметный интерес со стороны мадридского "Реала" и сделал выбор в пользу каталонского клуба.

При этом "Барселона" заверила футболиста, что готова начать переговоры с "Манчестер Сити" и приложит все усилия для оформления сделки.

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