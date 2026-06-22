Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионов мира

Лионель Месси вывел сборную Аргентины вперёд в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Австрии.

Фото: Getty Images

Капитан аргентинской команды отличился на 39-й минуте встречи. К концу первого тайма подопечные Лионеля Скалони ведут со счётом 1:0.



Этот гол стал для Месси 17-м на чемпионатах мира. Аргентинец обошёл Мирослава Клозе, на счету которого 16 мячей, и единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории мировых первенств.