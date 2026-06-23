Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ИракЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
СенегалЗавершен
Иордания
1 - 2 1 2
АлжирЗавершен
Португалия
20:00
УзбекистанНе начат
Англия
23:00
ГанаНе начат

Португальский агент объяснил, в чём Месси превосходит Роналду

Лионель Месси давно выиграл заочное соперничество с Криштиану Роналду. Такое мнение высказал известный футбольный агент Паулу Барбоза, комментируя выступление капитана сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По словам агента, именно влияние на командную игру отличает аргентинца от его португальского конкурента.

- Месси делает Аргентину кандидатом на победу в турнире. Он давно закрыл вопрос о сравнении с Роналду. Потрясающий игрок. Он играет для команды, а не для себя. В этом главная разница с Роналду, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".

На текущем чемпионате мира 38-летний форвард находится в отличной форме. В двух матчах группового этапа Месси забил пять мячей, а также установил новый рекорд мировых первенств. После дубля в игре с Австрией аргентинец довёл количество голов на чемпионатах мира до 18 и стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится