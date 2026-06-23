Португальский агент объяснил, в чём Месси превосходит Роналду

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- Месси делает Аргентину кандидатом на победу в турнире. Он давно закрыл вопрос о сравнении с Роналду. Потрясающий игрок. Он играет для команды, а не для себя. В этом главная разница с Роналду, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ"

По словам агента, именно влияние на командную игру отличает аргентинца от его португальского конкурента.На текущем чемпионате мира 38-летний форвард находится в отличной форме. В двух матчах группового этапа Месси забил пять мячей, а также установил новый рекорд мировых первенств. После дубля в игре с Австрией аргентинец довёл количество голов на чемпионатах мира до 18 и стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров в истории турнира.