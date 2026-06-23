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ГанаНе начат

Дьяков назвал фаворита матча Панама - Хорватия

Бывший футболист "Ростова" Виталий Дьяков не ожидает неожиданного результата в предстоящем матче между сборными Панамы и Хорватии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Дьяков напомнил, что нынешнее поколение сборной Хорватии обладает большим международным опытом и регулярно добивается высоких результатов на мировых первенствах.

- Сенсаций на турнире хватает, но с трудом верится, что на это способна Панама. У хорватов опытная команда, которая два чемпионата мира подряд входит в призы. Конечно, сложно повторить былые результаты, но из группы они выходить должны. Поэтому Хорватия обязана взять три очка в этой встрече, - приводит слова Дьякова "Спорт-Экспресс".

Хорваты в первом туре уступили Англии со счётом 2:4, а Панама минимально проиграла Гане. Потеря очков во втором матче может серьёзно осложнить задачу по выходу в плей-офф.

Встреча группы L состоится в ночь на 24 июня и начнётся в 02:00 по московскому времени.

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