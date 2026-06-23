Радимов сравнил Месси и Роналду на ЧМ-2026

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- Если сравнивать и ставить на одну ступень, кто выше, Месси или Роналду, то, конечно, Лионель. У меня такое впечатление, что он стал лучше играть, чем четыре года назад на ЧМ. При этом те игроки, которые находятся рядом с ним, не скрывают, что они готовы бегать и отрабатывать, лишь бы Месси творил, - заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".

По мнению эксперта, капитан сборной Аргентины не только сохраняет высокий уровень игры в 38 лет, но и превосходит собственную версию образца прошлого мирового первенства.Сборная Аргентины досрочно обеспечила себе место в плей-офф, тогда как Португалии ещё предстоит решить задачу выхода из группы.