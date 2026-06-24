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Пономарёв - об игроке сборной Узбекистана: как его только в ЦСКА так долго держали

Владимир Пономарёв жёстко оценил выступление сборной Узбекистана после разгромного поражения от Португалии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Экс-игрок ЦСКА раскритиковал уровень команды и отдельно высказался о полузащитнике Аббосбеке Файзуллаеве.

- Узбекистан очень слаб - во всех линиях. Там играет наш Файзуллаев - это вообще цирк. Как его только в ЦСКА так долго держали, - передаёт слова Пономарёва "Советский спорт".

Встреча второго тура завершилась уверенной победой сборной Португалии со счётом 5:0. Несмотря на поражение, команда Узбекистана ещё сохраняет математические шансы на выход в плей-офф с третьего места.

Что касается Файзуллаева, то на нынешнем мировом первенстве 22-летний хавбек провёл два матча и отметился одним забитым мячом.

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