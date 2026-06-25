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Швейцария победила Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Швейцарии добилась победы над Канадой в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года - 2:1.
Фото: ФИФА
После безголевого первого тайма швейцарцы быстро создали себе комфортное преимущество. На 46-й минуте Рубен Варгас замкнул передачу с фланга и открыл счёт, а вскоре Йохан Манзамби удвоил преимущество своей команды.

Канадцы сумели сократить отставание благодаря голу Промиса Дэвида на 76-й минуте, однако спасти матч хозяевам поля не удалось.

Набрав семь очков, сборная Швейцарии гарантировала себе место в плей-офф мирового первенства.

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