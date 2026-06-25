Босния и Герцеговина обыграла Катар и сохранила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Боснии и Герцеговины набрала три очка в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, обыграв Катар со счётом 3:1.

Фото: ФИФА

Балканская команда сделала серьёзную заявку на победу ещё в первом тайме. Керим Алайбегович вывел боснийцев вперёд на 29-й минуте, а спустя пять минут Махмуд Абунада отправил мяч в собственные ворота. Перед перерывом Хасан Аль-Хайдос сократил отставание катарцев и вернул интригу в игру.



Окончательно вопрос о победителе был снят за десять минут до конца основного времени, когда Эрмин Махнич восстановил преимущество своей команды в два мяча.



Несмотря на победу, Босния и Герцеговина не смогла подняться выше третьего места в группе B. Параллельно Швейцария обыграла Канаду (2:1), а канадцы сохранили вторую строчку благодаря лучшей разнице мячей. Теперь боснийская сборная будет ждать итогов в других группах, рассчитывая попасть в число лучших команд, занявших третьи места.