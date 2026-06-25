Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Панама
0 - 1 0 1
ХорватияЗавершен
Колумбия
1 - 0 1 0
ДР КонгоЗавершен
Босния и Герцеговина
3 - 1 3 1
КатарЗавершен
Швейцария
2 - 1 2 1
КанадаЗавершен

Данни считает, что Роналду способен привести Португалию к победе на ЧМ-2026

Мигель Данни выразил уверенность, что Криштиану Роналду способен привести сборную Португалии к победе на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Бывший полузащитник португальской команды отметил настрой и мотивацию своего экс-партнёра, который продолжает оставаться одной из ключевых фигур национальной сборной даже в 41 год.

- Он полон решимости завоевать золото чемпионата мира. Я искренне верю, что он вместе со сборной достигнет этой цели, - передаёт слова Данни "Спорт-Экспресс".

После не самого удачного старта турнира, когда португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1), Роналду сумел напомнить о себе во втором туре. В матче против Узбекистана капитан команды оформил дубль и помог своей сборной одержать крупную победу со счётом 5:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится