Данни считает, что Роналду способен привести Португалию к победе на ЧМ-2026

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- Он полон решимости завоевать золото чемпионата мира. Я искренне верю, что он вместе со сборной достигнет этой цели, - передаёт слова Данни "Спорт-Экспресс"

Бывший полузащитник португальской команды отметил настрой и мотивацию своего экс-партнёра, который продолжает оставаться одной из ключевых фигур национальной сборной даже в 41 год.После не самого удачного старта турнира, когда португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1), Роналду сумел напомнить о себе во втором туре. В матче против Узбекистана капитан команды оформил дубль и помог своей сборной одержать крупную победу со счётом 5:0.