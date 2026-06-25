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Бывший игрок "Локомотива" и "Зенита" забил на чемпионате мира

Бывший нападающий "Локомотива" и "Зенита" Вильсон Изидор отметился забитым мячом в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Гаити и Марокко.
Фото: Getty Images
Форвард поразил ворота соперника на 43-й минуте, выведя гаитянскую команду вперёд - 2:1. Однако ещё до перерыва марокканцы сумели восстановить равновесие, и команды ушли в раздевалки при счёте 2:2.

Напомним, Изидор выступал в Российской премьер-лиге за "Локомотив" с 2022 по 2024 год, после чего перешёл в "Зенит". Летом 2025 года форвард стал игроком английского "Сандерленда".

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