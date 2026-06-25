Ари: Россия была бы в восьмёрке сильнейших на чемпионате мира

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- Сейчас молодёжь хорошо играет. Если бы Россия играла на чемпионате мира, то она была бы в восьмёрке сильнейших, - приводит слова Ари "Чемпионат"

По мнению бывшего форварда, команда Валерия Карпина способна конкурировать с сильнейшими сборными мира и могла бы стать одним из открытий нынешнего чемпионата мира.Последний раз российская национальная команда участвовала в мировом первенстве в 2018 году. Тогда хозяева турнира дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии только в серии послематчевых пенальти.