Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 3 0 3
БразилияЗавершен
Марокко
4 - 2 4 2
ГаитиЗавершен
ЮАР
1 - 0 1 0
Южная КореяЗавершен
Чехия
0 - 3 0 3
МексикаЗавершен
Эквадор
2 - 1 2 1
ГерманияЗавершен
Кюрасао
0 - 2 0 2
Кот-д`ИвуарЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Краснодар
5 - 1 5 1
ПСКЗавершен

Губерниев назвал фаворита в борьбе за звание лучшего бомбардира ЧМ-2026

Дмитрий Губерниев поделился мнением о борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Телеведущий считает, что главным претендентом на этот титул остаётся капитан сборной Аргентины Лионель Месси, хотя не исключил, что конкуренцию ему могут составить Криштиану Роналду и Гарри Кейн.

- Может, сейчас Криштиану начнет забивать, и португальцы до финала дойдут. Может быть, Кейн неожиданным образом. Но самые большие шансы у Месси, - передаёт слова комментатора "Матч ТВ".

Месси уже стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, доведя общее количество голов на мундиалях до 18 и превзойдя достижение Мирослава Клозе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится