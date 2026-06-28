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Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 перед началом плей-офф

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита ЧМ-2026 после завершения группового этапа.
Фото: сборная Франции
Фаворитом является сборная Франции - 18,66%, на втором месте расположились аргентинцы - 16,26%, третью строчку заняли испанцы - 13,47%.

В рамках 1/16 чемпионата мира подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной командой Швеции 1 июля. Матч пройдет на стадионе Метлайф в США. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.

Если Франция выиграет у Швеции, то сыграет с победителем пары Германия - Парагвай в 1/8 финала.

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