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Талалаев назвал Роналду великим игроком

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о выступлениях нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.
Фото: Getty Images
По мнению Талалаева, Роналду даже в своём возрасте является великой фигурой.

"Португальцы во главе с Криштиану не впечатляют. Да, с Узбекистаном он отметился дублем, но с Колумбией, как и в первом туре с ДР Конго, отбегал вхолостую. Впрочем, забрасывать фекалиями его рановато.

Роналду велик и в своём возрасте делает для команды всё", — отметил Талалаев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

На данный момент Криштиану Роналду забил на ЧМ-2026 два мяча в трёх матчах — оба гола форварда пришлись на матч 2-го тура группового этапа со сборной Узбекистана (5:0).

В 1/16 финала мирового первенства Португалия сыграет с Хорватией. Матч пройдёт 3 июля на стадионе "БМО Филд" в Торонто, провинция Онтарио, Канада. Начало — в 02:00 мск.

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