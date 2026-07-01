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Жоазиньо: Дуглас Сантос один из лучших в сборной Бразилии

Бывший игрок "Краснодара" Жоазиньо высказался об игре Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026.
Фото: сборная Бразилии
Жоазиньо заявил, что Дуглас Сантос является одним из лучших игроков сборной из-за своей стабильности.

"Дуглас Сантос очень хорошо играет на этом чемпионате мира. Я могу назвать его одним из лучших в команде, потому что он стабилен от матча к матчу.
Что касается Луиса Энрике, то оценить его пока сложно", - сказал Жоазиньо "Спорт-Экспрессу".

На данный момент Дуглас Сантос выходил во всех матчах сборной Бразилии на чемпионате мира-2026 в стартовом составе, результативными действиями не отличился.

Следующий матч южноамериканской национальной команды состоится 5 июля против Норвегии в рамках 1/8 финала мундиаля.

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