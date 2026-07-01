Жоазиньо: Дуглас Сантос один из лучших в сборной Бразилии

Бывший игрок "Краснодара" Жоазиньо высказался об игре Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Фото: сборная Бразилии

"Дуглас Сантос очень хорошо играет на этом чемпионате мира. Я могу назвать его одним из лучших в команде, потому что он стабилен от матча к матчу.