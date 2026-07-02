Главный тренер сборной США: а почему бы нам не выиграть чемпионат мира?

После выхода в 1/8 финала чемпионата мира - 2026 Маурисио Почеттино дал понять, что сборная США не намерена останавливаться на достигнутом.



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- Я очень горд, игроки заслужили этот результат. То, как мы боролись с очень хорошей, сильной командой, впечатляет. Я горжусь всеми своими футболистами и персоналом, а болельщики сегодня снова оказали большую поддержку. Можем ли мы выиграть титул? А почему бы нам этого не сделать? - передаёт слова тренера Bleacher Report.

По словам специалиста, победа над Боснией и Герцеговиной стала закономерным итогом игры, а команда заслужила этот результат своим отношением к делу.Путёвку в следующий раунд американцам принесли голы Фоларина Балогуна и Малика Тилльмана. Теперь сборную США ждёт противостояние 1/8 финала - матч с Бельгией, которая накануне вырвала победу у Сенегала благодаря пенальти в самой концовке дополнительного времени.