Лучшим игроком матча Испания - Австрия стал не автор дубля Оярсабаль

ФИФА определилась с лучшим футболистом матча Испания - Австрия в 1/16 финала чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Любопытно, что награда досталась не Микелю Оярсабалю, который оформил дубль, а Ламину Ямалю.



18-летний вингер провёл на поле 86 минут, но не отметился голевыми действиями.



Испания уверенно обыграла Австрию со счётом 3:0. Дубль в составе победителей оформил Оярсабаль, ещё один мяч забил Педро Порро. Дважды голевыми передачами отметился Марк Кукурелья, ещё один ассист записал на свой счёт Алекс Баэна.