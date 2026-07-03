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Лучшим игроком матча Испания - Австрия стал не автор дубля Оярсабаль

ФИФА определилась с лучшим футболистом матча Испания - Австрия в 1/16 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Любопытно, что награда досталась не Микелю Оярсабалю, который оформил дубль, а Ламину Ямалю.

18-летний вингер провёл на поле 86 минут, но не отметился голевыми действиями.

Испания уверенно обыграла Австрию со счётом 3:0. Дубль в составе победителей оформил Оярсабаль, ещё один мяч забил Педро Порро. Дважды голевыми передачами отметился Марк Кукурелья, ещё один ассист записал на свой счёт Алекс Баэна.

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