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Нагельсману предложили добровольно покинуть сборную Германии за 7 млн евро - источник

Будущее Юлиана Нагельсманна во главе сборной Германии оказалось под серьёзным вопросом после провала на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
Как пишет Bild, наставник бундестим провёл трёхчасовые переговоры с руководством Немецкого футбольного союза. По данным источника, во время встречи специалисту предложили покинуть занимаемую должность. В случае добровольной отставки DFB готов выплатить тренеру компенсацию в размере семи миллионов евро.

Источник отмечает, что вероятность ухода Нагельсманна оценивается как очень высокая. Его контракт с Федерацией футбола Германии действует до 2028 года.

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