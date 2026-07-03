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41-летний Роналду установил уникальный рекорд ЧМ-2026
Сегодня, 03:26
Форвард сборной Португалии
Криштиану Роналду
стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо принимавшим участие в поединке плей-офф мирового первенства.
Фото: Getty Images
Нападающему сейчас 41 год и 147 дней. Он превзошёл достижение боснийца Эдина Джеко, который накануне установил рекорд, сыграв против сборной США в возрасте 40 лет и 106 дней.
Для Роналду нынешний чемпионат мира стал уже шестым в карьере. На групповом этапе турнира капитан португальской сборной провёл три матча и отметился двумя забитыми мячами.
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Криштиану Роналду
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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