41-летний Роналду установил уникальный рекорд ЧМ-2026



Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным полевым игроком, когда-либо принимавшим участие в поединке плей-офф мирового первенства.

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Нападающему сейчас 41 год и 147 дней. Он превзошёл достижение боснийца Эдина Джеко, который накануне установил рекорд, сыграв против сборной США в возрасте 40 лет и 106 дней.



Для Роналду нынешний чемпионат мира стал уже шестым в карьере. На групповом этапе турнира капитан португальской сборной провёл три матча и отметился двумя забитыми мячами.