Сборные Австралии и Египта объявили стартовые составы на матч 1/16 ЧМ

Стали известны стартовые составы сборных Австралии и Египта на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

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Австралия: Бич, Бос, Чиркати, Суттар, Херрингтон, Бехич, Вольпато, Ирвайн, О'Нил, Меткалф, Иранкунда.



Египет: Шобейр, Хани, Ибрахим, Хафез, Рабья, Ашур, Фати, Аттия, Зико, Салах, Мармуш.



Сегодня, 3 июля, состоится матч в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Австралии и Египта. Встреча пройдет на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Техасе. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.



На данный момент национальная команда Австралии располагается на 27-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, Египет находится на 29-м месте.