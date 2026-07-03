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Пятибратов допустил, что Франция и Аргентина снова сыграют в финале ЧМ

Российский тренер Дмитрий Пятибратов заявил, что Франция и Аргентина возможно вновь сыграют в финале ЧМ.
Фото: Getty Images
"Вполне. Все думали, что Аргентина будет не такой мотивированной, как четыре года назад, что Месси постарел. Но посмотрите, что происходит: люди выходят на поле и творят грандиозные вещи", - сказал Пятибратов "Матч ТВ.


Напомним, Аргентина стала чемпионом мира в 2022 году в Катаре, обыграв в финале сборную Франции (3:3 осн, 4:2 пен).

На ЧМ-2026 эти сборные могут снова встретиться в финале, если выиграют все свои матчи в плей-офф.

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