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Защитник "Балтики" может продолжить карьеру в Серии А - источник

Защитник "Балтики" Натан Гассама может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Фото: ФК "Балтика"
Как пишет журналист Лука Чилли, интерес к футболисту калининградской команды проявляет "Болонья". Итальянский клуб рассматривает Гассаму в качестве одного из вариантов усиления центра обороны после ухода Джона Лукуми в "Ювентус".

В прошлом сезоне Гассама провёл 30 матчей, забил один мяч и сделал три результативные передачи. В четырёх встречах нынешнего чемпионата на счету защитника уже два ассиста. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

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