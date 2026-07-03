Австралия сравняла счет в матче 1/16 финала ЧМ с Египтом

Австралия забила гол Египту в 1/16 финала ЧМ.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Защитник Египта Хани срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного.



К 60-й минуте счет в матче 1:1. Ранее за Египет забил Ашур.