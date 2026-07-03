Ганский колдун "навел порчу" на сборную Аргентины, предрёкнув вылет с ЧМ из-за промаха Месси

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что сборная Аргентины вылетит с ЧМ в плей-офф.

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Духи показали мне, что он промажет решающий пенальти против очень неожиданной команды, из-за чего Аргентина вылетит. Это предрешено", - цитирует Бонсама Record.

"Я обратился к высшим духовным силам и предкам. У Лионеля Месси есть лимит в шесть голов на этом чемпионате мира, и он полностью его исчерпал.Ранее на ЧМ-2026 колдун "наложил проклятье" на нападающего сборной Англии Харри Кейна в матче с Англией. Встреча закончилась со счетом 0:0, а форвард промахнулся из убойной позиции на последней минуте. Также колдун предсказал, что сборную России вернут на международные турниры, а Португалии выиграет ЧМ-2026.Завтра, 4 июля, в 01:00 по московскому времени, Аргентина сыграет в 1/16 финала ЧМ с Кабо-Верде.