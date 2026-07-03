Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
2 - 1 2 1
ХорватияЗавершен
Швейцария
2 - 0 2 0
АлжирЗавершен
Австралия
1 - 1 (П 2 - 4) 1 124
ЕгипетЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
8 - 0 8 0
Знамя ТрудаЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
Спартак КостромаЗавершен
Рубин
1 - 2 1 2
ОренбургЗавершен
Краснодар
4 - 0 4 0
ВистаЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Динамо СтавропольЗавершен

Ганский колдун "навел порчу" на сборную Аргентины, предрёкнув вылет с ЧМ из-за промаха Месси

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что сборная Аргентины вылетит с ЧМ в плей-офф.
Фото: ФИФА
"Я обратился к высшим духовным силам и предкам. У Лионеля Месси есть лимит в шесть голов на этом чемпионате мира, и он полностью его исчерпал.
Духи показали мне, что он промажет решающий пенальти против очень неожиданной команды, из-за чего Аргентина вылетит. Это предрешено", - цитирует Бонсама Record.


Ранее на ЧМ-2026 колдун "наложил проклятье" на нападающего сборной Англии Харри Кейна в матче с Англией. Встреча закончилась со счетом 0:0, а форвард промахнулся из убойной позиции на последней минуте. Также колдун предсказал, что сборную России вернут на международные турниры, а Португалии выиграет ЧМ-2026.

Завтра, 4 июля, в 01:00 по московскому времени, Аргентина сыграет в 1/16 финала ЧМ с Кабо-Верде.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится