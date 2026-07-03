Австралия и Египет не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала ЧМ

Основное время матча 1/16 финала ЧМ между Австралией и Египтом завершилось ничейным результатом.

Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Нас ждет дополнительное время.



В составе Египта отличился Ашур. Во втором тайме защитник Египта Хани отправил мяч в свои ворота.