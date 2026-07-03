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Тренер Ганы поделился ожиданиями от матча 1/16 финала ЧМ с Колумбией

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Колумбией.
Фото: Getty Images
"Это очень хорошая команда, но идеальных команд в мире не бывает. У них есть свои слабые и сильные стороны, и нам нужно быть осторожными, внимательными и предельно собранными на протяжении всех 90 минут", - сказал Кейруш ФИФА.


Завтра, 4 июля, в 4:30 по московскому времени, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Колумбии и Ганой на стадионе "Эрроухед". Встречу обслужит судейская бригада Клемана Тюрпена.

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