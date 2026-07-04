Павлюченко: у Парагвая нет никаких шансов в матче с Францией

Роман Павлюченко не верит в сенсацию в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между Францией и Парагваем.



Фото: ФИФА





- Франция - команда, которая должна играть в финале. Понятно, что Парагвай будет упираться, но не более того. У Парагвая нет никаких шансов. Мбаппе на ходу, Олисе в шикарной форме, - приводит слова Павлюченко "Спорт-Экспресс"

Матч Франция - Парагвай состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени. В предыдущем раунде французы обыграли Швецию (3:0), а парагвайцы выбили Германию, победив в серии пенальти. Экс-футболист считает, что южноамериканцы способны навязать борьбу, однако шансов на выход в четвертьфинал у них практически нет.Матч Франция - Парагвай состоится 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени. В предыдущем раунде французы обыграли Швецию (3:0), а парагвайцы выбили Германию, победив в серии пенальти.