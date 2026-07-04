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Парагвай и Франция объявили стартовые составы на матч

В ночь на 5 июля состоится очередной матч 1/8 финала чемпионата мира - 2026. За путёвку в четвертьфинал поспорят сборные Парагвая и Франции.
Фото: ФИФА
Команды объявили стартовые составы на эту игру.

Сборная Парагвая: Хиль, Веласкес, Альдерете, Касерес, Алонсо, Г. Гомес, Д Гомес, Альмирон, Кубас, Галарса, Энсисо.

Сборная Франции: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола.

Старт встречи запланирован на 00:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния продолжит борьбу за трофей и в следующем раунде сыграет со сборной Марокко.

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