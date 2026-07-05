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Кордоба больше не сыграет на ЧМ-2026 - источник

Футболист пропустит остаток мундиаля.
Фото: Getty Images
По информации источника, Кордоба больше не сыграет на турнире из-за травмы приводящей мышцы. Восстановление займет минимум несколько недель.

Вчера, 4 июля, сборная Колумбии обыграла Гану и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Джон Кордоба вышел на поле в стартовом составе, однако получил повреждение и был заменен на 8-й минуте встречи.

Суммарно футболист провел на мундиале 100 минут в трех матчах, результативными действиями не отличился.

Источник: Рене Вехдекинг

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