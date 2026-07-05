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Аленичев рассказал, что может остановить Францию на пути к финалу ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался об игре национальной команды Франции на ЧМ-2026.
Фото: сборная Франции
Дмитрий Аленичев предположил, что сборная Франции может потерпеть поражение на мундиале из-за раннего удаления.

"Против сборной Франции будет тяжело любому сопернику. У них есть очень мощная связка Майкл Олисе - Килиан Мбаппе, еще Усман Дембеле разыгрался.

Сложно сказать, кто может их остановить. Возможно, на помощь придет случай в виде раннего удаления у французов", - сказал Аленичев "Матч ТВ".

На данный момент сборная Франции выиграла у всех своих соперников на чемпионате мира-2026. Подопечные Дидье Дешама победили Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1), Швецию (3:0) и Парагвай (1:0).

Следующий матч европейской национальной команды состоится 9 июля против Марокко в рамках четвертьфинала мундиаля.

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