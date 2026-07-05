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Агент - о Дугласе Сантосе: один из лучших левых защитников на ЧМ-26

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы игрока "Зенита" и сборной Бразилии Дугласа Сантоса, высказался о форме футболиста.
Фото: Getty Images
"Дуглас Сантос демонстрирует очень высокий уровень игры на ЧМ-2026, он один из лучших левых защитников на турнире", - сказал Фрейтас "Матч ТВ".

На данный момент Дуглас Сантос провел 4 матча за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026, голевыми действиями не отличился.

Футболист выступает за петербургский "Зенит" с начала июля 2019 года. На его счету 190 встреч, 7 голов и 25 результативных передач в рамках РПЛ.

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