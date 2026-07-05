Непомнящий назвал двух фаворитов ЧМ-2026

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил, кого считает фаворитом мундиаля.

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"Наиболее приятное впечатление производят Франция, Аргентина, в некоторой степени Испания, Колумбия и Марокко. Но главные фавориты чемпионата мира - Франция и Аргентина", - сказал Непомнящий "Чемпионату"

Российский специалист выделил сборные Франции, Аргентины, Испании, Колумбии и Марокко. Непомнящий отметил, что главными фаворитами считает Францию и Аргентину.Следующий матч сборной Франции состоится 9 июля в рамках 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Марокко. Аргентина встретится с Египтом в 1/8 мундиаля 7 июля.