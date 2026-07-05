"Беспредел". Генич эмоционально отреагировал на отмену дисквалификации Балогуна

Константин Генич резко раскритиковал решение ФИФА, позволившее Фоларину Балогуну избежать дисквалификации на матч против Бельгии.

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- Беспредел. Надо дисквалификацию теперь перенести на Лукаку. Гулять так гулять! ******* просто, - написал Генич.

Комментатор эмоционально отреагировал на новость в своем телеграм-канале. По мнению Генича, подобное решение нельзя назвать справедливым.Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие автоматической дисквалификации Балогуна, поэтому нападающий сборной США сможет выйти на поле в матче против Бельгии.