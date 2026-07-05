Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Парагвай
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен
Бразилия
0 - 0 0 0
Норвегия2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 1 1 1
ХимнасияЗавершен

Фанаты сборной Мексики запускали фейерверки у отеля сборной Англии

До матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Мексикой и Англией произошел неприятный инцидент с участием болельщиков хозяев.
Фото: Getty Images
Как сообщает TyC Sports, ночью фанаты собрались у гостиницы, где остановилась английская сборная. По данным источника, мексиканцы запускали фейерверки, использовали барабаны, а также скандировали кричалки, пытаясь помешать футболистам Англии отдохнуть перед игрой. После вмешательства полиции болельщики покинули территорию у отеля, однако продолжили запускать пиротехнику уже в стороне.

Встреча Мексики и Англии пройдет ночью 6 июля на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится