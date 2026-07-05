Фанаты сборной Мексики запускали фейерверки у отеля сборной Англии

До матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Мексикой и Англией произошел неприятный инцидент с участием болельщиков хозяев.

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Как сообщает TyC Sports, ночью фанаты собрались у гостиницы, где остановилась английская сборная. По данным источника, мексиканцы запускали фейерверки, использовали барабаны, а также скандировали кричалки, пытаясь помешать футболистам Англии отдохнуть перед игрой. После вмешательства полиции болельщики покинули территорию у отеля, однако продолжили запускать пиротехнику уже в стороне.



Встреча Мексики и Англии пройдет ночью 6 июля на стадионе "Ацтека" в Мехико.