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Аленичев: я в восхищении от игры Месси

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мнением о событиях нынешнего чемпионата мира - 2026, отметив главный сюрприз турнира и отдельно выделив игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Фото: ФИФА
По словам эксперта, больше всего его удивил ранний вылет Германии, а выступление аргентинского форварда вызывает восхищение.

- Вылет Германии уже в 1/16 финала. Думаю, подобное удивило не только меня, но и всех поклонников футбола. И еще я в восхищении от игры Лионеля Месси, - приводит слова Аленичева "Матч ТВ".

Сборная Германии завершила борьбу за трофей после неожиданного поражения от Парагвая в 1/16 финала. Месси на текущем чемпионате мира уже забил семь мячей и вместе с Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров турнира. В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Египта.

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