Аленичев: я в восхищении от игры Месси

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"Матч ТВ" . - Вылет Германии уже в 1/16 финала. Думаю, подобное удивило не только меня, но и всех поклонников футбола. И еще я в восхищении от игры Лионеля Месси, - приводит слова Аленичева

По словам эксперта, больше всего его удивил ранний вылет Германии, а выступление аргентинского форварда вызывает восхищение.Сборная Германии завершила борьбу за трофей после неожиданного поражения от Парагвая в 1/16 финала. Месси на текущем чемпионате мира уже забил семь мячей и вместе с Килианом Мбаппе возглавляет список лучших бомбардиров турнира. В 1/8 финала аргентинцы сыграют против Египта.