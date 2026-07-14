Терехин: Месси - молодец! Это не Роналду. Всю Аргентину за собой тащит, машина

Rusfootball.info ожиданиями по поводу полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины. Бывший форвард московского " Динамо " Олег Терехин поделился сожиданиями по поводу полуфинального матча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины.

Фото: ФИФА

- Думаю, что это будет самый лучший матч на этом чемпионате мира. Здесь крайне сложно предсказать победителя. Никак не ожидал от англичан, что они так далеко сейчас пройдут. И, надо сказать, по игре у них очень хорошая команда. А у Аргентины такой фарт идёт! Они реально могли проиграть и Кабо-Верде, и Египту. Но как-то вытаскивают матчи. Просто невероятный фарт!



В обороне, конечно, у аргентинцев серьезные проблемы. У англичан в защите проблем куда меньше. Не знаю, кто выиграет, но хороший футбол ожидается. Тут можно сказать только одно: Месси - молодец. Это не Роналду. Сорок лет, а всю Аргентину за собой тянет: там отдал, тут забил, классно двигается. Машина! Это же как ответственно готовиться надо, чтобы так в сорок лет играть?!



В целом в полуфинал вышли именно те четыре команды, которые и должны быть здесь.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info