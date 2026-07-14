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Стали известны составы Франции и Испании на полуфинал ЧМ-2026

Тренерские штабы сборных Франции и Испании определились со стартовыми составами на полуфинальный матч чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
С первых минут на поле появятся лидеры обеих команд, включая Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля.

Состав сборной Франции: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола.

Состав сборной Испании: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Руис, Баэна, Родри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель полуфинала выйдет в финал чемпионата мира, где сыграет с сильнейшей командой пары Англия - Аргентина.

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