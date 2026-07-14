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Форвард "Локомотива" назвал лучшего нападающего мира

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв признался, что считает Эрлинга Холанда сильнейшим центрфорвардом современности.
Фото: Getty Images
По мнению российского футболиста, сравнивать норвежца с Килианом Мбаппе не совсем корректно, поскольку игрок "Реала" чаще действует на фланге.

- Кто сейчас лучший нападающий в мире? Холанд. Почему не Мбаппе? Килиан играет больше с фланга. А Холанд - ярко выраженный нападающий, - передаёт слова Воробьёва "РБ Спорт".

По оценке Transfermarkt, Холанн делит первое место в списке самых дорогих футболистов мира вместе с Ламином Ямалем. Рыночная стоимость обоих игроков составляет 200 миллионов евро.

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