Сёмин высказался о главном преимуществе Испании перед Аргентиной

Юрий Сёмин поделился мнением накануне решающего матча чемпионата мира - 2026 между сборными Испании и Аргентины.

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- Нет фаворита. Но есть важное преимущество испанцев над аргентинцами в виде одного дополнительного дня отдыха после полуфинальных игр, - приводит слова Сёмина "РБ Спорт"

Российский специалист считает, что определить фаворита в противостоянии сборных Испании и Аргентины практически невозможно.Финальный поединок мундиаля между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.