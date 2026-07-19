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Сёмин высказался о главном преимуществе Испании перед Аргентиной

Юрий Сёмин поделился мнением накануне решающего матча чемпионата мира - 2026 между сборными Испании и Аргентины.
Фото: ФИФА
Российский специалист считает, что определить фаворита в противостоянии сборных Испании и Аргентины практически невозможно.

- Нет фаворита. Но есть важное преимущество испанцев над аргентинцами в виде одного дополнительного дня отдыха после полуфинальных игр, - приводит слова Сёмина "РБ Спорт".

Финальный поединок мундиаля между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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