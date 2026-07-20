Рублев заявил, что будет болеть за Испанию в финале ЧМ-2026

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, кого будет поддерживать в финале ЧМ-2026.

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"У меня команда из Испании, они по-любому будут за Испанию. Будет странно, если я, когда они будут болеть за Испанию, говорить им что-то, чтобы выиграла Аргентина", - сказал Рублев на конференции после победы на турнире АТР-250.

Сборные Испании и Аргентины сыграют сегодня, 19 июля. Финальный матч чемпионата состоится на арене "Метлайф" в США, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Обслуживать встречу будет судейская бригада Славко Винчича (Словения).