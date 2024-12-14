Ранее стало известно, что клубу угрожает банкротство. Проблемы у подмосковной команды начались после задержания инвестора клуба Туфана Садыгова. Его подозревают в мошенничестве. Бизнесмену грозит до 7 лет тюремного заключения.
В настоящее время Садыгов находится под домашним арестом.
"Надеюсь, что на жизнеспособность клуба данное событие не повлияет.
Уверен, Московская область и РФС должны в данной ситуации протянуть руку помощи и поддержать клуб", - цитирует депутата "Матч ТВ".
В Госдуме призвали поддержать "Химки" на фоне дела Садыгова
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что властям Московской области нужно поддержать "Химки".
Фото: Sportbox