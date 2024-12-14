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0 - 1 0 1
Фулхэм1 тайм
Вулверхэмптон
0 - 1 0 1
Ипсвич1 тайм
Ноттингем Форест
20:30
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Эспаньол
0 - 0 0 0
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Мальорка
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Жирона1 тайм
Севилья
20:30
СельтаНе начат
Райо Вальекано
23:00
Реал МадридНе начат

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Кальяри
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Удинезе
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Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Аугсбург
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Байер2 тайм
Майнц
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Бавария2 тайм
Унион
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Бохум2 тайм
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Санкт-Паули
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Марсель
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Осер
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ЛансНе начат
Реймс
23:00
МонакоНе начат

В Госдуме призвали поддержать "Химки" на фоне дела Садыгова

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что властям Московской области нужно поддержать "Химки".
Фото: Sportbox
Ранее стало известно, что клубу угрожает банкротство. Проблемы у подмосковной команды начались после задержания инвестора клуба Туфана Садыгова. Его подозревают в мошенничестве. Бизнесмену грозит до 7 лет тюремного заключения.

В настоящее время Садыгов находится под домашним арестом.

"Надеюсь, что на жизнеспособность клуба данное событие не повлияет.
Уверен, Московская область и РФС должны в данной ситуации протянуть руку помощи и поддержать клуб", - цитирует депутата "Матч ТВ".

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