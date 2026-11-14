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"Торпедо" победило "Волгу", доигрывая матч в меньшинстве

"Торпедо" одержало победу над ульяновской "Волгой" в первом матче 19-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Торпедо"
Единственный гол в матче забил левый вингер "автозаводцев" Александр Юшин. На 75-й минуте встречи красную карточку получил форвард московского клуба Алексей Каштанов.

Итоговый счет - 1:0 в пользу "Торпедо".

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