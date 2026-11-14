Газзаев назвал претендентов на золото РПЛ в этом сезоне

"Считаю, что в этом сезоне на чемпионство реально претендуют сразу пять команд - и ЦСКА среди них.
Это ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Краснодар" и "Зенит".Вот пять клубов, которые претендуют на победу в РПЛ, а также распределят между собой призовые места. Причем каждая из команд имеет хорошие шансы на титул", - сказал Газзаев "РИА Новостям".
На данный момент первую и вторую строчку занимают "Зенит" и московское "Динамо" соответственно, у обоих команд по 31 очку. Тройку замыкает "Спартак" с 29 баллами в своем активе. На четвертом месте располагается "Краснодар", на пятом - ЦСКА (у обеих 26 очков).