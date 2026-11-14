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Газзаев назвал претендентов на золото РПЛ в этом сезоне

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев ответил, какие клубы он считает претендентами на чемпионство РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист считает, что в текущем сезоне за золотые медали чемпионата поборются московские "Динамо", ЦСКА и "Спартак", а также "Зенит" и "Краснодар". Он отметил, что каждый из этих клубов имеет хорошие шансы.

"Считаю, что в этом сезоне на чемпионство реально претендуют сразу пять команд - и ЦСКА среди них.

Это ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Краснодар" и "Зенит".
Вот пять клубов, которые претендуют на победу в РПЛ, а также распределят между собой призовые места. Причем каждая из команд имеет хорошие шансы на титул", - сказал Газзаев "РИА Новостям".

На данный момент первую и вторую строчку занимают "Зенит" и московское "Динамо" соответственно, у обоих команд по 31 очку. Тройку замыкает "Спартак" с 29 баллами в своем активе. На четвертом месте располагается "Краснодар", на пятом - ЦСКА (у обеих 26 очков).

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