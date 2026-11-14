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"Торпедо" объявило состав на первый матч 19-го тура Первой лиги против "Волги"

Черно-белые опубликовали стартовый состав на игру перенесенного 19-го тура ФНЛ.

Сегодня, 14 ноября, матчем между ульяновской "Волгой" и столичным "Торпедо" стартует часть программы перенесенного 19-го тура Первой лиги. Игра пройдет в Ульяновске на стадионе "Труд" имени Льва Яшина и начнется в 16:30 по московскому времени.

Напомним, в эти выходные состоятся пять встреч 19-го тура. Остальные матчи будут сыграны в перион с 25 по 26 ноября.

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