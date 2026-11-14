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Ташуев обозначил две причины улучшений результатов "Ростова"

Бывший тренер "Краснодара" Сергей Ташуев высказался об игре "Ростова" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
Российский специалист считает, что новый главный тренер "Ростова" помог футболистам вернуть уверенность на поле. Он отметил, что сами игроки выступают вместе большое количество времени, поэтому никто не вводил ничего революционного.

"Здесь нужно выделить две составляющие. Первая - состав давно собран, ребята несколько лет играют вместе. Поэтому нельзя сказать, что было сделано что-то революционное. Но надо отдать должное Кириченко: в первую очередь он наладил психологическую составляющую.

Ребята вернули уверенность!" - сказал Ташуев Metaratings.

На данный момент "Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 14 встречах.

Дмитрий Кириченко был назначен главным тренером команды в конце сентября. Под его руководством игроки провели 7 матчей, одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение во всех турнирах.

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