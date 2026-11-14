Ташуев обозначил две причины улучшений результатов "Ростова"

"Здесь нужно выделить две составляющие. Первая - состав давно собран, ребята несколько лет играют вместе. Поэтому нельзя сказать, что было сделано что-то революционное. Но надо отдать должное Кириченко: в первую очередь он наладил психологическую составляющую.
Ребята вернули уверенность!" - сказал Ташуев Metaratings.
На данный момент "Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков в 14 встречах.
Дмитрий Кириченко был назначен главным тренером команды в конце сентября. Под его руководством игроки провели 7 матчей, одержали 4 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение во всех турнирах.