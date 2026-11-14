Кисляк: мотивация играть за сборную есть, была и будет

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Мотивация играть за сборную России есть всегда, была и будет. Тяжело здесь что-то ещё добавить.

- Уже хорошая сыгранность, потому что не раз собирались таким составом. Всё как всегда, ничего нового, все всё знают.Сегодня первый день разбирали тактику. Не так сильно пока углубились в их игру. Еще предстоит много о них узнать. Все сложности увидим на поле.- На каждом сборе этот вопрос спрашивают уже. У всей команды один ответ.- В Краснодаре, наверно, один из самых заполняемых стадионов страны. Что в РПЛ, что в матчах сборных. Всегда собирается полный стадион, чего, наверное, и надо ждать в матче с Венесуэлой. Я всегда рад сюда приезжать.- Победа - это всегда радость, и без разницы, как она пришла. Плохо ты играл или хорошо, всегда радостные эмоции. А ошибки ты разбираешь после матчей, - передает слова Кисляка корреспондент