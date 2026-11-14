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Кисляк: мотивация играть за сборную есть, была и будет

Футболист сборной России Матвей Кисляк высказался о мотивации играть за национальную команду и прокомментировал подготовку к Венесуэле.
Фото: РФС
- Как сейчас проходит подготовка? Насколько сейчас высокая сыгранность?

- Уже хорошая сыгранность, потому что не раз собирались таким составом. Всё как всегда, ничего нового, все всё знают.

Сегодня первый день разбирали тактику. Не так сильно пока углубились в их игру. Еще предстоит много о них узнать. Все сложности увидим на поле.

- Как с мотивацией у вас и у партнеров, в связи с отсутствием официальных матчей?

- На каждом сборе этот вопрос спрашивают уже. У всей команды один ответ.

Мотивация играть за сборную России есть всегда, была и будет. Тяжело здесь что-то ещё добавить.

- В Краснодаре играете уже не в первый раз. Как впечатления от города, от стадиона?

- В Краснодаре, наверно, один из самых заполняемых стадионов страны. Что в РПЛ, что в матчах сборных. Всегда собирается полный стадион, чего, наверное, и надо ждать в матче с Венесуэлой. Я всегда рад сюда приезжать.

- Непростой получился матч с Узбекистаном, впечатляющий камбэк. Когда такое происходит, больше радости или огорчения?

- Победа - это всегда радость, и без разницы, как она пришла. Плохо ты играл или хорошо, всегда радостные эмоции. А ошибки ты разбираешь после матчей, - передает слова Кисляка корреспондент Rusfootball.info.

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