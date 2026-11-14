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Гладышев прокомментировал отсутствие Сафонова на тренировке сборной

Футболист сборной России Ярослав Гладышев ответил на вопрос об отсутствии Матвея Сафонова на тренировке национальной команды.
Фото: РФС
- Почему на тренировке не было Матвея Сафонова?

- Я не знаю, честно. Наверное, выходной дали.

- Он себя хорошо чувствует? Не болеет, не переживает?

- Не знаю, честно, - передает слова Гладышева корреспондент Rusfootball.info.

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