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Игорь Черевченко может возглавить "Балтику"

Калининградская "Балтика" собирается пригласить на пост главного тренера Игоря Черевченко, сообщает "Спорт-Экспресс". Ранее специалист работал в московском "Локомотиве".
Теги: Черевченко Балтика
Сегодня, 23:16
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